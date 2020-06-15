Kuran Kursları ne zaman açılacak?

Kur'an kursları 15 Haziran - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Kur'an kurslarında eğitim sürecini devam ettirecek. Kurslarda eğitime başlama süreci yayımlanan esaslar çerçevesinde gerçekleştirecek. Sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinde müftülükler gerekli her türlü tedbiri alacak.

YATILI KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİME BAŞLAMA ESASLARI NELER OLACAK?

Yatılı Kur’an kursları, kayıtlı yatılı öğrenci sayısının % 30’u ile hizmet vermeye başlayıp belirlenen takvim sürecinde kapasitesinin %50’sini aşmayacak şekilde ve aşağıdaki maddeler halinde belirlenen şartlar ve öncelik sırasına göre planlama yapacak.

Kursa alınacak yatılı öğrenciler öncelik sırasına göre;

Hafızlığını bitirmiş ve sınava hazırlanan öğrenciler.

Ulaşım güçlüğü bulunan, bilişim imkânlarına erişim zorluğu yaşayan ve şimdiye kadar kendileri ile irtibat kurulamayanlar.

Hafızlığını bitirme aşamasında olanlar. (17 sayfa ve üzeri)

Yönetim tarafından belirlenecek diğer öğrenciler.

Kursa alınacak gündüzlü olarak hafızlık eğitimi öğrencileri öncelik sırasına göre;

Örgün öğretimle birlikte hafızlık (okullu hafızlık) programında hafızlık temele kaydedilecek öğrenciler.

Genel Esaslar;