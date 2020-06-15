Kuran Kursları ne zaman açılacak?
Kur'an kursları için mayıs ayında bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, haziran ayı itibariyle eğitime açılacak olan kurslardaki kurallar ve esasları duyurdu. Peki, Kur'an kursları ne zaman açılacak ve ne zamana kadar eğitim verecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde o esaslar
Kur'an kursları 15 Haziran - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Kur'an kurslarında eğitim sürecini devam ettirecek. Kurslarda eğitime başlama süreci yayımlanan esaslar çerçevesinde gerçekleştirecek. Sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinde müftülükler gerekli her türlü tedbiri alacak.
YATILI KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİME BAŞLAMA ESASLARI NELER OLACAK?
Yatılı Kur’an kursları, kayıtlı yatılı öğrenci sayısının % 30’u ile hizmet vermeye başlayıp belirlenen takvim sürecinde kapasitesinin %50’sini aşmayacak şekilde ve aşağıdaki maddeler halinde belirlenen şartlar ve öncelik sırasına göre planlama yapacak.
Kursa alınacak yatılı öğrenciler öncelik sırasına göre;
- Hafızlığını bitirmiş ve sınava hazırlanan öğrenciler.
- Ulaşım güçlüğü bulunan, bilişim imkânlarına erişim zorluğu yaşayan ve şimdiye kadar kendileri ile irtibat kurulamayanlar.
- Hafızlığını bitirme aşamasında olanlar. (17 sayfa ve üzeri)
- Yönetim tarafından belirlenecek diğer öğrenciler.
Kursa alınacak gündüzlü olarak hafızlık eğitimi öğrencileri öncelik sırasına göre;
- Örgün öğretimle birlikte hafızlık (okullu hafızlık) programında hafızlık temele kaydedilecek öğrenciler.
Genel Esaslar;
- Kur’an kursları eğitim öncesi dezenfekte edilecek ve uygun olan yerlere dezenfektan konulacak.
- Kur’an kurslarında sınıf, yatakhane, yemekhane ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılacak, fiziki mesafe (1,5 metre) ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilecek ve kurslar buna göre düzenlenecektir.
- Kurslarda mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve belirli aralıklarla öğrencilerin ateş ölçümü yapılacak.
- Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması için kurslarda tıbbı atık kutuları bulundurulacak.
- Kurs içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalışılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak kurs içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.
- Kurs, yurt ve pansiyon bölümlerinin sürekli temizlenmesine dikkat edilecek, kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler dezenfektan maddelerle silinecektir.
- Ders aralarında ve teneffüslerde öğrencilerin mutlaka bir öğretici tarafından gözetimi sağlanacak.
- Bu süreçte çiğ sayfa sayısının mümkün olduğunca az tutulması ve pişmiş sayfalara yoğunluk verilmesine özen gösterilecektir.
- Cemaatle kılınacak namazlarda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecektir.
- Kur’an kurslarına öğrenci ve kurs personeli haricinde kesinlikle hiç kimse alınmayacak.
- Kur’an kursları içerisinde öğrencilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi hususunda belirli sıklıkla bilgilendirme yapılacak.
- Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen 14 Kural öğrencilerin görebileceği yerlere asılacak.
- Öğrencilere zorunlu olmadıkça izin kullandırılmayacak.
- Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler bu süreçte eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile devam edecekler.
- Hafızlık eğitimi için, ihtiyaç odaklıda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğreticilere maaş karşılığı kadar ders görevi verilebilecektir.
- Mahalli şartlar gereği ihtiyaç duyulması halinde il sağlık müdürlükleriyle irtibat kurularak öğrencilere Covid-19 testi yapılabilecektir.
- Sürecin takibi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde müftülükler gerekli tedbirleri alacak.
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