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Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına Cuma Hutbesi'nde tepki

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#İSTANBUL#İSVEÇ#Terör
Kuran-ı Kerimin yakılması olayına Cuma Hutbesinde tepki
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 17:19

İSVEÇ'TE politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına tepkiler sürerken, bugünkü cuma hutbesinde, "Son günlerde Kur’an’a ve İslam’a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez" denildi.

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Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "En Büyük Mucize Kuran-ı Kerim" başlıklı hutbe bütün Türkiye'deki camilerde okundu. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de okunan hutbede "Son günlerde Kur’an’a ve İslam’a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez.

Bilakis özgürlük, herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Şu halde, inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir. İslam’a ve onun muazzez değerlerine yönelik saldırılara karşı verilebilecek en güzel cevap yüce dinimiz İslam’ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur’an’ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış yüklü mesajlarını bütün insanlığa hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz.

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Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.ö ifadeleri yer aldı.

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#İSTANBUL#İSVEÇ#Terör

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