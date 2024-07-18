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Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapmıştı... Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı

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#Bakan Yerlikaya#Kuran-I Kerim#Polis
Kuran-ı Kerime saygısızlık yapmıştı... Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 12:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Kuran-ı Kerim paylaşımları tepki çeken 23 yaşındaki M.Ç'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatılmıştır.

Yüce kitabımız Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir

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#Bakan Yerlikaya#Kuran-I Kerim#Polis

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