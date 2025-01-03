×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Ferdi Tayfur#Kuran-I Kerim
Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:07

Ferdi Tayfur şarkıları söyleyip onun gençlik yıllarındaki gibi giyinen gencin ortaya çıkan videosu tepkilere yol açtı. Kuran-ı Kerim'e saygısızca hareketlerde bulunan T.S.Ü., Antalya'da gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Ölüm haberini alan sanatçının hayranları, Tayfur'un bulunduğu hastanenin önüne geldi. Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla Tayfur'a benzetilen T.S.Ü. de dün akşam hastane önünde şarkılar söyledi. Bazı sosyal medya hesaplarında T.S.Ü.'nün Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yaptığına ilişkin görüntülerin yer aldığı iddiaları üzerine polis harekete geçti. T.S.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltına alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Ferdi Tayfur#Kuran-I Kerim

BAKMADAN GEÇME!