Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 şüpheli adliyede

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çiğli#Kur'an-I Kerim
Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan 2 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 11:14

İzmir'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı belirlenip gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı.

Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi.

Haberin Devamı

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çiğli#Kur'an-I Kerim

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık