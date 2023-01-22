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Kur'an-ı Kerim yakılması, İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi

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#ANKARA#İSVEÇ#TERÖR
Kuran-ı Kerim yakılması, İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 16:24

ANKARA'da, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Stokholm'deki Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim'i yakması ve İsveç makamlarının eyleme müsaade etmesi protesto edildi.

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AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve sivil toplum kuruluşları üyesi yaklaşık 300 kişi, İsveç Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Gruptakiler, ellerinde 'NATO size hayat değil, ancak hayaldir', 'İkiyüzlü batının iğrenç yüzüsün İsveç' yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.

TÜGVA Ankara Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, grup adına basın açıklaması yaptı. İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu söyleyen Hacımustafaoğlu, "İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu Haçlı zihniyet ile yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun yanında kutsal değerlerimiz ile beraber milli değerlerimize de İsveç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da açıkça savaş açmıştır. Cumhurbaşkanımızın maketine karşı bile olsa hedeflenen saldırıları Türk milleti olarak ne kabul edebiliriz ne de sineye çekebiliriz. Türk düşmanlığı için teröre destek veren ve bize açıkça düşmanlık sergileyen bu zihniyet kendi sonunu hazırlamaktadır" dedi.

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#ANKARA#İSVEÇ#TERÖR

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