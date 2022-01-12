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‘Kuralsızlar’a operasyon

#Kuralsız Çetesi#Müstehcen#Çocuk
‘Kuralsızlar’a operasyon

Telegram’da kurdukları ‘Kuralsız Çetesi’, ‘Morp’ ve ‘House Of Gavats Arayış’ isimli gruplarda çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları ve sattıkları tespit edilen 41 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi.

‘Kuralsızlar’a operasyon

41 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri bulunduran, paylaşan ve indiren 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. 23 ildeki 44 adrese operasyon düzenleyen polisler 41 ismi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4’ünün kamu görevinde bulunan doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaş olduğu ortaya çıktı. Hedef listeden 1 kişinin korona karantinasında, 2 kişinin de benzer suçlamayla cezaevinde olduğu anlaşıldı.

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#Kuralsız Çetesi#Müstehcen#Çocuk

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