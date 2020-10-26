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Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Kuralları yok saydılar!

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Fatih’te düzenlenen gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske tedbirleri hiçe sayıldı.

Korona virüs vak'alarının yüzde 40’nın görüldüğü İstanbul’da sosyal mesafe ve maske kuralı yine hiçe sayıldı. Fatih’te yapılan gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske kuralı adeta unutuldu. Kameralara yansıyan merasimde, kimi vatandaşlar maskelerini takmazken, kimi halay çekti. Korona virüs ile mücadelede hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafenin yok sayıldığı anlar, görenlere pes dedirtti.

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