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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadı

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'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, parkta sigara içen bir kişiye cezai işlem uyguladı. İsmail S. kendini, "Kurallardan haberim yok" diyerek savundu.

Bursa genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan sigara yasağı sebebiyle İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Vatandaşları bu konuda uyaran polis ekipleri, uyarılara karşın kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor.

Hamidiye Mahallesi, Kuğulu Park içerisinde sigara içen İsmail S.'yi tespit eden polis ekipleri, bu kişiye kuralları hatırlatarak cezai işlem uyguladı. İsmail S. ise kendini, "Kurallardan haberim yok" diyerek savundu.

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