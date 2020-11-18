'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadı

Bursa genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan sigara yasağı sebebiyle İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Vatandaşları bu konuda uyaran polis ekipleri, uyarılara karşın kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor.



Hamidiye Mahallesi, Kuğulu Park içerisinde sigara içen İsmail S.'yi tespit eden polis ekipleri, bu kişiye kuralları hatırlatarak cezai işlem uyguladı. İsmail S. ise kendini, "Kurallardan haberim yok" diyerek savundu.