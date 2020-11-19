‘Kurallara uyulmazsa yeni önlemler gelir’

Vatandaşlardan önceki gün alınan tedbirlere hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunan Bakan Koca, “Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur” dedi. Koca, komisyondaki sunumunda özetle şu bilgileri de verdi:

KİTLESEL BULAŞMA DÖNEMİ: “Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti.

MOBİL DOKTORLAR: Salgın döneminde yoğun bakım kapasitelerinin arttırılması, çağrı sistemiyle evlerin aranması, mobil doktor ekiplerin evlere giderek hasta takibi yapılması gibi ek tedbirleri devreye koyduk.

10 MİLYON ÇİN AŞISI ARALIKTA: Aşıda Pfizer’le ilgili en erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alınabilir. Olursa bize, verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği görüşmelerimiz var. Çin aşısında aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Bizim aşımızın devreye girmesi en erken nisan olur. Aralık ayında aşı çıkar çıkmaz en güvenilir olanı önce kendimden başlamak üzere vatandaşımıza yapmak istiyorum.

HEKİM AÇIĞI SÜRECEK: 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile 83 milyonu aşkın insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içindeyiz. Tüm insan gücü planlamalarımıza rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzu biliyoruz. Açığımızın bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.