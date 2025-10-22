"Kurallara uymayanın alırım ehliyetini arabasını"

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis’e sunulan ve kamuoyunda tartışma yaratan trafik cezalarının artırılmasına ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Yerlikaya, “Trafik kazalarında günde 17 insanın öldüğü bir yerde biz ortaya caydırıcılık ile ilgili bir mekanizma koyduk. Caydırıcılık trafik kültürünün temel taşıdır. Amacımız zamanla olumlu bir trafik kültürü oluşturmak” diye konuştu. İçişleri Bakanı, düzenlemeye ilişkin tepkilere ise “Sığ suda röveşata yapanlar kurallara uymayanlar. Kusura bakmasınlar... Alırım ehliyetini, alırım arabanı” dedi.

‘KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN’

Trafik denetimlerinde sosyal medyaya yansıyan “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” şeklindeki tepkileri de değerlendiren İçişleri Bakanı, “Artık kimse ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ nobranlığını yapamayacak. Bunlar bitecek. Yaka kameraları ile bu işi bitirdik. Bu süreci başlatmadan önce bize kamera lazım olduğunu söyledik” dedi.

‘GEREĞİ YAPILDI’ APLİKASYONU

Sosyal medya paylaşımlarında suç işleyen bazı isimlerin tutuklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ‘gereği yapıldı’ ifadesinin patentini aldığını da belirten Yerlikaya, bu isimle bir aplikasyonun devreye gireceğini belirtti. “Sadece trafikte kural ihlali yapanlar değil, asayiş suçu işleyenler de bu aplikasyona bildirilebilecek; güvenlik güçleri bu kişilerle ilgili gerekli uygulamayı yapacak. Ayrıca radar takip sistemi için de yeni bir aplikasyon kullanıma girecek” bilgisini veren Yerlikaya, bu aplikasyonlar ve uygulamayla ilgili önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgilendirme yapacağını ifade etti. Cezaların bütçeye gelir elde etmek için artırıldığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren İçişleri Bakanı, “Bizim ciro çekmek, daha fazla para kazanmak gibi bir niyetimiz yok. Nobel ödüllü biliminsanı Gary Becker, caydırıcılığın gücü isimli bir eser yayınlamış. Buna baktık” dedi.

‘ÇAKARLI’ BANA ‘ÇEKİL’ DEDİ

Bakan Yerlikaya, çakarlı araçlarla ilgili getirilen değişiklikleri anlatırken İstanbul’da vali olarak görev yaptığı döneme ait bir anısını da anlattı. Kendi güvenlik ekibiyle sivil plakalı aracıyla sağ şeritten giderken arkadaki bir aracın kendilerine yoldan çekilmeleri için uyarı yapması üzerine aracın sürücüsüyle konuşmasını şöyle anlattı: “Valiyim, bana çekil dediler. Çakarı kullanmak için arabada 3 kişi olması lazım. Ne diyorsun dedim, bana diyor ki havaalanına gidiyorum. Biz ne yapıyoruz dedim, artık gerisini anlatmayayım.”