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Buse PEHLİVAN/iSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

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Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
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İstanbul’da taksilere yönelik yapılan denetimlerde 101 taksiciye ceza kesildi. Çalışma ruhsatı olmayan 22 taksi trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Pazar günü Eminönü, Sultanahmet ve Beyoğlu’nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, çalışma ruhsatı olmayan 22 sürücü, emniyet kemeri takmayan 40 sürücü olmak üzere çeşitli cezalardan toplamda 101 taksi sürücüsüne ceza kesildi. Öte yandan çalışma ruhsatı olmayan 22 taksi trafikten men edildi.

Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

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