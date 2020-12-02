Kurallara uyalım, virüsü yenelim; bu yasaklar son olsun

HAFTA SONU GECE-GÜNDÜZ, HAFTA İÇİ GECE YASAK

- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00- 05.00, hafta sonu cuma saat 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar (cumartesi- pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama dün saat 21.00’de başlayıp bu sabah saat 05.00’te bitti. Hafta sonu yasağı ise cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

- Yasağın uygulanacağı sürede üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

FIRINLAR AÇIK OLACAK AMA SOKAKTA EKMEK SATILMAYACAK

- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

- Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın-unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

- Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

AVM’LERE GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU





- AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kod zorunlu.

- AVM ve semt pazarlarına aynı anda girecek müşteri sayısı il- ilçe umumi Hıfzıssıhha kurulları kararıyla belirlenecek.

- Kalabalık cadde ve sokaklara girişler kontrollü olacak.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu, dün başladı. HES kodu olmayanlar AVM’lere alınmadı.

BAKKAL, MANAV, KASAP, MARKET VE KURUYEMİŞÇİ AÇIK





- Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak, araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

- Lokanta ve restoranlar, yasağın uygulandığı cumartesi ve pazar günleri 10.00- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

- Sokağa çıkma yasağı getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek birimleri karşılayacak.

EVLERDE GÜN, MEVLİT, TAZİYE YAPILMAYACAK

- Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu.

- Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon- ganyan yatırma işlemi yapılacak.

- Cenaze namazları vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.

- Nikâhlar ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenebilecek.

- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi istenecek.

20 YAŞ ALTI İLE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA YOK





- Yasağın uygulanacağı gün ve saatlerde (hafta içi ve hafta sonu) şehirlerarası seyahatler ancak toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi) yapılabilecek. Özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

- Farklı mazereti olanlar toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları’ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

- İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamalardan muaf olacak.

- İstisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

KİMLER YASAKTAN MUAF?

- Otizm, ağır mental rahatsızlığı, down sendromu gibi ‘özel gereksinimi’ olanlar ile bunların veli- vasi veya refakatçileri.

- Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

- Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler.

- Çalışanlarının inşaat alanında bulunan şantiyede konakladığı, yapımı devam eden büyük inşaatlar.

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu- kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

- İbadethanelerdeki din görevlileri.

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

- Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikâmetinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

- Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Teknik servis çalışanları, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

DÜN 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 936 oldu. Yeni vaka sayısı ise 30 bin 110 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın tablosuna göre, dün 180 bin 312 test yapıldı, 6 bin 101 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 506 bin 966, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu. Dün 4 bin 593 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 409 bin 320’e ulaştı. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 40.1 oldu. (ANKARA)