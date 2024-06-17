Kurallar yeniden yazılıyor: Havalimanlarına Chicago kriterleri

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Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleyen yasa teklifi, Kurban Bayramı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

ARANMAYI REDDEDEN UÇAĞA BİNEMEYECEK

Teklif kabul edilirse şu değişiklikler gelecek:

- Havaalanlarına ve hava araçlarına geçen tüm yolcular ve yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazları gerektiğinde el ile kontrol edilip aranacak.

- Yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

- Havacılık güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilecek.

- Özel güvenlik görevlileri polis gözetiminde, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle arayabilecek.

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- Kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, güvenlik şüphesiyle, yolcusu veya sahibi olmaksızın açılıp aranabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek.

- Uçakta işlenen suçlarda pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumlarında 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

- Uçuş izni almadan veya Sivil Havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-dron uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler, 60 bin lira ceza ödeyecek.