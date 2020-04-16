Kural tanımadılar! Sözleri 'pes artık' dedirtti

Tüm ülkeyi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar.



Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar.



Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.



Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu.



BEYLİKDÜZÜ’NDE KAPALI SEMT PAZARINDA “KORONA” YOK SAYILDI



Türkiye yeni tip corona virüs ile dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymadığı gözlendi.



Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü. Corona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda “seçmece ürün” yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı.



Pazar girişlerinde zabıta ekiplerinin tek tek uyarıları ve maske dağıtımına rağmen bu uyarıları kulak arkası eden vatandaşların rahatlıkları hayret içinde bıraktı. Bu ihmalkarlıklara bazı pazarcı esnafının eldivensiz ve maskesiz satış yapması da eklendi. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Beylikdüzü’nde bulunan semt pazarındaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.