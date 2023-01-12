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Kuraklık tehlikesi: Adana Kozan Barajında su seviyesi yüzde 27'ye düştü

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#Adana Kozan Barajı#Kuraklık#Yağış
Kuraklık tehlikesi: Adana Kozan Barajında su seviyesi yüzde 27ye düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 09:25

Mevsim yağışlarının etkili olmaması nedeniyle Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan baraj göletinde su seviyesi yüzde 27'ye kadar düşerken, daha önce suyla çevrili alanlar adacıklara dönüştü.

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Kozan Baraj göletinde tarımsal sulamada kullanılan su seviyesi yüzde 27'ye kadar düştü. Baraj bölgesinde yaşanan kuraklıkla oluşan adacıklar dikkat çekti. Yöre sakinlerinin her yıl balık tuttuğu alana ise şimdi araçlarla girilebildiği kaydedildi. İklim krizinin fotoğrafı olduğunu aktaran vatandaşlar Ocak ayının ortasında hala bölgede yağış olmadığını ve gündüz sıcaklıklarının yaz günlerini aratmadığını ifade etti. Su seviyesinde yaşanan düşüş ise dron ile görüntülendi.

Kozan barajında dinlenmek için geldiklerini ama suyun çekilme seviyesinin ilk kez bu kadar korkutucu bulduğunu belirten vatandaşlardan Kuddusi Ergen, “Daha önce hiç bu kadar kurak görmedik. Taş duvarlara kadar sular olurdu” dedi.

Kuraklık tehlikesi: Adana Kozan Barajında su seviyesi yüzde 27ye düştü

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Uzun bir aradan sonra Marmaris’ten memleketine geldiğini ifade eden Yurdu İnan Öz ise “Yıllardır gelmedim ve şok oldum. Önceden burada balık tutup yüzerdik. Şok oldum. İnşallah bol yağmur kar yağar ve baraj göleti eski görünümüne su doluluk oranına kavuşur” diye konuştu.

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#Adana Kozan Barajı#Kuraklık#Yağış

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