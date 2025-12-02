Kuraklık nedeniyle Seyhan Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

Haberin Devamı

Seyhan Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle barajdan nehre su yeteri kadar verilemiyor. Suyun azalması ve oksijen seviyesinin yetersiz kalması sonucu nehirde balık ölümleri başladı.

MARTILAR BALIKLARI AVLADI

Su seviyesinin kritik düzeyde düşmesiyle yaşam alanı daralan balıkların yüzeye çıktığı görülürken, çöpler de çirkin bir görüntü oluşturdu. Bölgedeki balık ölümlerinin arttığı gözlemlenirken, kıyıya vuran balıkların martılar tarafından avlandığı görüldü.

Bazı vatandaşlar ise durumu fırsat bilerek nehrin kenarına gelip balık tuttu.