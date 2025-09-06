×
Kuraklık haritası genişliyor: Bölgede yağışlar azaldı, Delice Irmağı artık akmıyor

#Delice Irmağı#Kuraklık#Yozgat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 13:08

İç Anadolu’nun önemli su kaynaklarından biri olan Delice Irmağı, küresel ısınmanın etkileriyle kuruma noktasına geldi. Kurumuş ırmak yatağı, bölgedeki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin tam ortasından geçen Kanak ve Karasu çaylarının birleşmesiyle oluşan Delice Irmağı, geçmişte Karanlıkdere üzerinden Yerköy, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum illerinden geçerek Kızılırmak’a ulaşıyordu.

Ancak bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışlardaki ciddi azalma nedeniyle, ırmak yatağı kurudu, su birikintileri dışında neredeyse hiç su kalmadı.

Irmağın yıllar içindeki değişimini değerlendiren ilçe sakinlerinden Turgut İyibil, "Önceki yıllarda buralarda su devamlı akardı. Bazen de sel gelirdi. Şimdi ise kuraklık nedeniyle ırmaklarımız kurudu. Gördüğünüz gibi hiç su yok" sözleriyle durumu özetledi.

