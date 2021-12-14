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Kuraklık desteği ne zaman yatırılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

#Kuraklık Desteği#Kuraklık Desteği Ne Zaman Yatacak#Kuraklık
Kuraklık desteği ne zaman yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklama

Kuraklık desteği ne zaman yatacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek. Peki, Kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık desteği açıklaması

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Kuraklık desteği, Aralık ayına girilmesiyle birlikte çiftçilerin beklenti içerisinde olduğu destek kalemleri arasında yer alıyor. Çifçilere destek niteliğinde verilecek olan kuraklık desteği, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. Peki, verim kaybı yaşayan vatandaşlar için kuraklık desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar,  yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

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Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2021 tarihli Kabine sonrası açıkladı, ''Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.'' dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DESTEKLEME ÖDEMESİ AÇIKLAMALARI

Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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