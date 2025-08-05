Kuraklık alarmı verildi: Kentte su kesintileri başlıyor! Bölgeler açıklandı: Her gün 6 saat sürecek

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İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken; İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu da kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında yarın itibariyle kent genelinde su tüketiminin yoğun olduğu 5 gölgede saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağı bildirildi. Vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintiden önce karşılaması duyurusunda bulunuldu.

'ZORLU SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak; yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" denildi.

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5 BÖLGEYE AYRILDI

21 Ağustos 2025 tarihine kadar uygulanacak kesintiler 5 bölge halinde altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi. Buna göre Bölge 1'de yer alan ilçeler Bayraklı, Konak, Gaziemir olurken,kesinti günleri ve saatleri 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00 olarak duyuruldu. Kesintilerin Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahallerini, Konak ilçesindeki 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek mahallelerini, Gaziemir ilçesinde ise Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahallelerini etkileyeceği bildirildi.

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BÖLGE 2'DE KARŞIYAKA VE ÇİĞLİ VAR

Bölge 2'de Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri yer alırken, kesinti günleri ve saatleri 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00 olarak duyuruldu. Kesintilerin Karşıyaka'da Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahallelerini, Çiğli'de Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni mahallelerini etkileyeceği belirtildi.

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BÖLGE 3'TE BUCA, KARABAĞLAR, BORNOVA VE KARŞIYAKA YER ALDI

Bölge 3'te Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy) yer alırken, kesinti günleri ve saatleri 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00 olarak duyuruldu. Kesintilerin Buca'da 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahallelerinde, Karabağlar'da Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

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Bornova'da Gökdere mahallesi ve Karşıyaka'da ise Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri yer aldı.

BÖLGE 4 BORNOVA, BAYRAKLI, ALTINDAĞ, PINARBAŞI

Bölge 4'te Bornova, Bayraklı ilçeleri ile Altındağ ve Pınarbaşı mahalleleri yer alırken, kesinti günleri ve saatleri 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00 olarak duyuruldu. Bayraklı'da Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri, Bornova'da Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri yer aldı.

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BÖLGE 5'TE İSE BALÇOVA, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, KONAK, KARABAĞLAR (KISMEN)

Bölge 5'te ise Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar mahalleleri yer aldı. Kesinti günleri ve saatleri ise 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00 olarak belirlendi. Balçova'da Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç mahalleleri, Narlıdere'de 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri, Güzelbahçe'de Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri, Konak'ta Göztepe, Alsancak, Mersinli, Kültür, Yenişehir, Zeytinlik, Çankaya, Güzelyalı ve diğer mahalleler, Karabağlar'da Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular mahalleleri yer aldı.(DHA)