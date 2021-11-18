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Kuraklık alarmı! Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu, uzmandan uyarı geldi

#Gölbaşı Barajı#Kuraklık#Bursa
Kuraklık alarmı Gölbaşı Barajının yüzde 70i kurudu, uzmandan uyarı geldi

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerine su sağlayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, baraj gölünde suyun yüzde 70 oranında çekildiğini belirterek, "Göletler dolmazsa çiftçi ciddi anlamda mağdur olacak. Daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerekecek. Bu da gelir kaybına yol açacaktır" dedi.

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Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda su seviyesi, iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle düştü. Uludağ ve Katırlı dağlarından doğan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, bölge çitçilerini tedirgin etti. Yer yer yaklaşık 150 metre kadar çekilen göl, dronla havadan görüntülendi.

Kuraklık alarmı Gölbaşı Barajının yüzde 70i kurudu, uzmandan uyarı geldi


'SUDAN TASARRUF ETMEMİZ GEREK'

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İkinci Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan barajın çok değerli olduğunu belirtti. Çakmak, “Çünkü, artık tarımsal araziler sulanabildiği ölçüde değerli. Araziler sulandığı zaman verim 2-3'e katlanabiliyor. Çiftçinin ekonomik anlamda getirisi de artıyor. Özellikle iklim değişikliği ve yağışların düzensiz olduğu dönemlerde bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu bu göletlerden karşılayarak daha verimli ürün alabilmek mümkündür. Şu an Gölbaşı Barajı’nın neredeyse yüzde 70'inin çekildiğini gözlemlemekteyiz. Bu mevsim olarak doğal karşılanabilir ancak bu kadar su seviyesinin düşmesi suyun tasarruflu kullanılmaması, suyun doğru yöntemlerle kullanılmaması, suyun tarlaya giderken uygun yöntemlerle götürülmemesi dolayısıyla kayıp kaçak oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Gölet alanından tarla başına suyun minimum kaçak oranıyla götürülmesi sağlanmalıdır. Bu da kapalı boru sistemiyle ve basınçlı sulama sistemiyle mümkündür. Şu anki sistemde genelde kanal ve kanaletlerle su tarlaya götürülmektedir. Bu anlamda da kayıp kaçak oranı yükselmektedir. Tarlaya geldikten sonra da yine mevcut vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerekmektedir. Basınçlı, yağmurlama ya da damla sulama yöntemlerinin kullanılarak sudan tasarruf etmemiz gerekmektedir” dedi.

Kuraklık alarmı Gölbaşı Barajının yüzde 70i kurudu, uzmandan uyarı geldi


'AZ SU İSTEYEN ÜRÜNLERİN EKİLMESİ GEREKECEK'

Kuraklığın ekilen tarım ürünlerinde değişiklik oluşturabileceğini söyleyen Çakmak, “Kış aylarında yağan karın baharda erimesiyle, derelere karışan suların göletlere ve barajlara dökülmesiyle bu göletler dolmaktadır. Son yıllarda iklim ve yağış rejimi değişmekte. Kar yağışları azalmakta. Göletler dolmazsa çiftçi ciddi anlamda mağdur olacak. Burada ürün desenini de değiştirmek gerekebilir. Daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerekecek. Bu da gelir kaybına yol açacaktır” dedi.

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Kuraklık alarmı Gölbaşı Barajının yüzde 70i kurudu, uzmandan uyarı geldi

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#Gölbaşı Barajı#Kuraklık#Bursa

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