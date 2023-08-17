Kuraklığın haritası

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün her ay yayımlanan ve kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’na ilişkin Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının ‘şiddetli kuraklık’ yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun güneyinde Niğde ve Konya’da belirli bölgeler ile Batı Marmara’da kuraklık ölçümleri ‘normal ve üzeri’ olarak gösterildi.

- Meteoroloji’nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.

Haberin Devamı

ZONGULDAK’TA 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

- İl geneli yağışlarda en fazla yağış 187.5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0.1 mm ile Kilis oldu. Düzce ve Zonguldak’ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 97 ile Kilis oldu.

- Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3.6 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 3.2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ardahan çevrelerinde 10-15 gün aralığındayken Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay çevrelerinde 1 güne kadar düştü.

Bölgelere göre yağış

Marmara: Bölgenin temmuz ayı yağışı 19.9 mm, normali 22.5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 16.9 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 11 azaldı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 18 arttı.

Ege: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7.8 mm, normali 10.7 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 4.3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 27 azaldı, 2022 yılı temmuza göre yüzde 81 arttı.

Akdeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 4.1 mm, normali 8.2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2.3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 50 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 78 arttı.

İç Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7.4 mm, normali 10.2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 7.6 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 28 azaldı.

Karadeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 64.1 mm, normali 35.5 mm ve 2022 yılı temmuz yağışı 25.4 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 81, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Doğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 13.9 mm, normali 15.4 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2.8 mm. Normaline göre yüzde 10 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 0.7 mm, normali 1.5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 0.5 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 53 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 40 arttı.

ANTALYA’DA UÇAKLARA NEM ENGELİ

ANTALYA'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle dün sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutlarıyla görüş mesafesi düşerken, havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi. Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde nem de arttı. Dün sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem yüzde 85'e kadar yükseldi. Oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nemle birlikte görüş mesafesi düşerken, Beydağları bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi. Kenti kuşbakışı gören yüksek yerlerden deniz görülemedi.

Haberin Devamı

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise, farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Sıcak ve nemli havada fırsatını bulan Konyaaltı’nda denize girerek serinlemeye çalıştı.

TÜRKİYE’NİN EN SICAK İLÇESİ

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, meteoroloji verilerine göre; önceki gün Türkiye'de en yüksek sıcaklığın Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı.

İlçede termometreler 49.5 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgeliklerde ve vantilatör başında vakit geçirdi. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçenin her zaman sıcak olduğunu söyledi: “İç Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimine sahip bir alandan bahsediyoruz. Genelde de böyle sıcak oluyordu ama dün ve bir önceki gün aşırı bir sıcak vardı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, açıklama yaptı. Sarıcakaya, Türkiye'nin en sıcak yeri. Tabii bu durumda iklim değişikliğinin de etkisi var. Bölgemiz; seracılık bölgesi, yoğun seracılık yapılıyor. Seraların da etkileri var. Zor zamanlar geçiriyoruz. 50 derecelik bir sıcak, Anadolu'nun ortasında bunu yaşıyor olmak; bence bir afet. Çok şükür atlattık. Tabelamız güneşin altında olduğu için 58 dereceyi gösteriyordu. Aldığımız nefes içimizi yakar hale geldi.” İlçede dün de sıcaklık 45 dereceyi gördü.