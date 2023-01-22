Kuraklığın çaresi baraj

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Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

14 MİLYON METREKÜP

“Ne diyor pankartta, ‘Gücüne güç katmaya geldik.’ Ben de sizden güç almaya geldim. Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı bugün açıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyon metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı’nı da hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar; çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. Toplam 152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın inşaatı sürüyor. Bursa’da 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık.

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PRİM VE TARIM DESTEĞİ

Bursalı çiftçilerimize 2.3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Türkiye’nin otomobili TOGG’a ev sahipliği yapan Bursa’ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi, 30 tasarım merkezi kurduk. Bursalı işinsanlarımıza toplam 17.3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 7. 2 milyar lira kaynak aktardık.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursalılara HIZLI TREN müjdesi de verdi: “Otoyol yanında Orhangazi - İznik yolu ve İznik çevre yolunu Yenişehir - Bilecik - Osmaneli yolunu, Mudanya, Bursa, Gemlik yolunu, Keles - Domaniç yolu ve Keles çevreyolunu tamamladık. Bursa Çevre Otoyolundaki onarım ile Demirtaş Organize Sanayi kavşağını bu yıl bitiriyoruz. Bandırma, Bursa, Osmaneli hızlı tren hattını 2025’te açmayı planlıyoruz. Metroyu yıl sonuna bitirmeyi hedefliyoruz.”