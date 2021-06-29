Künt ne demek? Duygusal küntlük terimi hakkında

Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimidir. Bu başka bir terim olan anhedoni ile karıştırılmamalıdır. Anhedoni hayattan zevk alamama söz konusudur. Hem duygusal küntlük hem de anhedoni şizofreninin negatif belirtilerinden sayılır. Duygu küntlüğü, vurdum duymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk gibi belirtiler bulunmaktadır.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler öfke patlamaları, konsantrasyon bozukluğu, hafıza sorunları, mesleki anlamda zorluk, ömrünün 20-30 yılını yaşanmış, ömrü kısalmış gibi hissetme, duygusal küntlük, duygusal olarak donuklaşmak, travmayı hatırlatan öğelerden kaçınma, iç sıkıntısı gibi belirtiler gösterir.

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