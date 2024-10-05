Künhü’l-Ahbâr herkese açıldı... Türkçeye aktarılışı beş yıl sürdü

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İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Rami Kütüphanesi’nde Künhü’l - Ahbâr kitabının da tanıtımı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı program ile kitap okurlara sunuldu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın Osmanlı’dan günümüz alfabesine aktardığı kitap, Osmanlı tarihinin en önemli birinci derece kaynaklarından birisi olarak kabul ediliyor.

Toplamda 5 bin 504 sayfalık beş ciltten oluşan Eseri, Doç. Dr. Suat Donuk yayına hazırlarken editörlüğünü de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs üstlendi. Son okuması ise Doç. Dr. Göker İnan tarafından gerçekleşirken Türkiye Yazma Eserler Kurumu’ndan çok sayıda uzman da katkıda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy şunları söyledi:

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‘SAHTE BİLGİDEN SAKINIRDI’

“Umumî bir tarih olarak kaleme almış olduğu Künhü’l - Ahbâr Gelibolulu Mustafa Âlî’nin en önemli eserleri arasında yer alır. Mustafa Âlî’nin Müslüman tarih yazımına mükemmellik kazandırmak amacıyla kaleme aldığını ifade ettiği eser, dört bölümden meydana gelmektedir. Mustafa Âlî, sahih olmayan bilgiye itibar etmemeye, sahte bilgi ve hikâyelerden sakınmaya, olayları abartmadan nakletmeye önem vermiştir. En hacimli eseri olan Künhü’l - Ahbâr’ı kaleme alırken hadis külliyatlarına, biyografi ve ansiklopedilere; tarih, ahlak, siyaset, coğrafya, hukuk ve edebiyat alanlarından iki yüz civarında tarihi kaynağa başvurmuştur.”

‘EN DEĞERLİ ESERİ’

Hürriyet’in konuştuğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz da Gelibolulu Mustafa Âlî’den, kitabın Osmanlı tarihindeki önemine ve günümüz alfabesine aktarılış sürecine kadar sorularımıza şu yanıtları verdi:

“Toplam 10 yazma nüsha üzerinden beş cilt halinde tenkitli metni hazırlanan Künhü’l - Ahbâr’ın da ilk iki cildi 2020 yılında, üçüncü cildi 2021 yılında neşredildi. Son iki cildin neşri ise bu toplantı ile kültür, ilim ve düşünce dünyamızın kullanımına sunulmuş oldu. Künhü’l - Ahbâr, Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi külliyatı içindeki en kapsamlı ve muhtemelen en değerli eseri. Osmanlı Tarihi açısından şunu da belirtmek gerekir ki Mustafa Âlî Efendi kendi asrındaki çok sayıda devlet adamı, âlim ve şair ile bizzat görüşüp onlardan aktarımlarda bulunduğu için Künhü’l - Ahbâr, özelde 16. yüzyıl, genelde ise Osmanlı tarihinin birincil kaynakları arasında yerini almıştır. Bu külliyatı okumadan ve incelemeden Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı asrını tam olarak anlamak ve yorumlamak zor olacaktır.

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‘ÇOK AĞIR BİR METİNDİ’

Çok ağır ve özel bir dili var. Şimdi eser beş cilt halinde yayınlandı. Farklı dönemlerde yazılmış. 10 ayrı kitap incelenerek ana metin ortaya çıkarıldı. Günümüz alfabesine aktarıldı. Çok ağır bir metin olduğu için uzun sürdü. Yüksek bir Osmanlı edebiyatıyla yazılmıştı. Eser satışa sunulacak. Ayrıca PDF’i de Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun internet portalında ücretsiz yerleştirilecek.”