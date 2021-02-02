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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 04:45 | Son Güncelleme:

Kundakladıkları iş yeri sahibini arayıp yangını izlettiler!

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Kundakladıkları iş yeri sahibini arayıp yangını izlettiler!
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

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