Kundakçının inadı 24 saatte kırıldı... Kendisini eve kilitlemişti

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BURSA İnegöl’deki bir evde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, incelemede yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelinin Hüseyin G. (45) olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmasında jandarmayı gören Hüseyin G. önceki gün saat 15.30 sıralarında kendisini eve kilitleyip eline aldığı bıçakla direnmeye başladı.

Müzakere ekibi bölgeye yönlendirildi. Hüseyin G.’nin iki çocuğunun da evde olduğunu öğrenen müzakere ekibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli davrandı. Hüseyin G. oğlu E.G. (13) dün saat 11.00 sıralarında evden çıkıp jandarmaya sığındı. Diğer oğlu E.G.’nin (15) ise kendi isteğiyle babasının yanında kaldığı öğrenildi. Hüseyin G., yapılan ikna çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında, 24 saat sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

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‘10-15 GÜN ÖNCE DE BALYOZLA EVİMİZE SALDIRDILAR’

Mesudiye Sokak’taki evi ateşe verilen Sevgi A.’nın oğlu Oğuzhan Kurhan, “10-15 gün önce balyozla evimize saldırdılar. Bir sonraki gün, camlarımızı kırdılar. Emniyete gittik, suç duyurusunda bulunduk. Her yerde bunlar arandı ama bulunamadı. Olaydan 1 hafta geçtikten sonra tekrardan piyasaya çıkıp 26 Ocak akşamı saat 19.30’da evimizin camlarını kırdı. 27 Ocak’ta da oğluyla beraber gelip evimizi ateşe verdi. Sadece 3’üncü kattaki kıza takıntılı. Kıza takıntılı olduğu için de kimyasal maddenin etkisiyle gelip 1’inci katta esir tutulduğunu, 20 kişinin tecavüze uğradığını, saçma sapan şekilde konuşuyor” dedi.