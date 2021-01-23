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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kundakçı eski sevgili

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kundakçı eski sevgili
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İstanbul, Güngören’de bir otomobilin kundaklanmasının ardından bölgedeki 45 kamera görüntüsü toplanıp incelendi ve aracı ateşe veren kişinin Emre Öz olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırma sonunda, Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Emre Öz’ü gözaltına aldı. Emre Öz’ün olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edilirken, olay günü sözlüsünü takip ettiği, sözlüsünün Okan Ö.’nün işyerine girdiğini gördükten sonra, benzin bidonuyla geri döndüğü ve otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdiği belirlendi.

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Emre Öz’ün otomobili ateşe verdikten sonra taksiyle olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan cezaevinde tutulurken, CovId-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce tahliye edildiği ortaya çıkan Emre Öz, Emniyet’teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede ‘yakmak suretiyle mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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