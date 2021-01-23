Kundakçı eski sevgili
İstanbul, Güngören’de bir otomobilin kundaklanmasının ardından bölgedeki 45 kamera görüntüsü toplanıp incelendi ve aracı ateşe veren kişinin Emre Öz olduğu tespit edildi.
Yapılan araştırma sonunda, Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Emre Öz’ü gözaltına aldı. Emre Öz’ün olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edilirken, olay günü sözlüsünü takip ettiği, sözlüsünün Okan Ö.’nün işyerine girdiğini gördükten sonra, benzin bidonuyla geri döndüğü ve otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdiği belirlendi.
TAKSİYE BİNİP KAÇTI
Emre Öz’ün otomobili ateşe verdikten sonra taksiyle olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan cezaevinde tutulurken, CovId-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce tahliye edildiği ortaya çıkan Emre Öz, Emniyet’teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede ‘yakmak suretiyle mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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