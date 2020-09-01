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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kumruların yuva yaptığı odasındaki klimayı, 2 yıldır kullanmıyor

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Kumruların yuva yaptığı odasındaki klimayı, 2 yıldır kullanmıyor
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BATMAN Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Zeki İşçan, odasındaki klimasını, kumruların yuva yapması nedeniyle 2 yıldır kullanmıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Zeki İşcan'ın odasındaki klimanın üzerinde, 2 yıl önce kumrular yuva kurdu. İşçan, kumruların rahatsız olmaması için 2 yıldır sıcak havaya rağmen klimayı kullanmıyor.

'ARTIK MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİ OLDULAR'

Kuşların misafir değil ev sahibi olduklarını söyleyen İşçan, "Kumrular, odadaki klimanın üstünde yuva yaptı. İki yıldır yavru kumrular rahatsız olmasın diye Batman'ın 40 derece sıcağına rağmen klimayı çalıştırmadım. Her gün beslenmelerini sağlıyorum. Artık misafir değil ev sahibi oldular" dedi.

Kumruların yuva yaptığı odasındaki klimayı, 2 yıldır kullanmıyor

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