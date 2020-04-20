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Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Kumrular büyüyüp uçana kadar onarım ertelendi

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Kumrular büyüyüp uçana kadar onarım ertelendi
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde belediye tarafından duyuruların yapıldığı, direğe asılı hoparlör sistemi arızalandı Hoparlörü tamir etmeye giden belediye ekibi, kumruların yuva yaptığını görünce, tamirat ertelendi.

Sarayköy Belediyesi'nin ilçe merkezi ve mahallelerdeki vatandaşlara duyuru yaptığı Beylerbeyi Mahallesi'ndeki hoparlörün arızalandığı tespit edildi. Belediye ekibi, hoparlörü tamir ettirmek için mahalleye teknik ekip gönderdi. Merdiven yardımıyla direğe tırmanan ekip, hoparlör sistemine kumruların yuva yaptığını ve içinde yumurtaların olduğunu gördü. Durum Sarayköy Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Necati Özbaş'a bildirildi. Başkan Özbaş, kumrular yuvadan ayrılana kadar tamiratın durdurulmasını istedi.

Başkan Özbaş, "İlçemizdeki tüm mahallelerimizde duyuru için kullandığımız bir hoparlör sistemimiz var. Beylerbeyi Mahallemizde küçük bir arıza vardı ve ekiplerimiz tamirat için gittiklerinde bu manzara ile karşılaştılar. Tamirat, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar iptal. Böylesi tatlı bir anneyi rahatsız edemeyiz" dedi.

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