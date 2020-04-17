Kumru yuvası için kış boyu sobayı yakmadı



Kozan’da, bir apartman dairesinde oturan müzisyen Cebrail Uluer'in soba borusuna 24 Kasım 2019 tarihinde bir kumru yuva yaptı. Sert geçen kışa rağmen kumrunun yuvasını bozmayan Uluer, havaların ısınmasının ardından sobayı söktüklerini ancak boruyu çıkarmadıklarını kaydetti.

Kumrunun yumurtasına zarar vermemek için düzenini bozmadığını kaydeden Uluer, "Soba borusunun üzerinde kumru yuvasını gördüğümde yumurtasının olduğunu ve kuluçkaya yattığını fark ettim. Yağmurlu ve soğuk havalara rağmen sobamızı yakmadık. Havalar ısındı, sobayı söktük ama hala kıyamadığımız için boruyu olduğu yerden çıkartmadık" dedi.