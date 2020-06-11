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Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kumpircilerin altından tarih çıktı

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Kumpircilerin altından tarih çıktı
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İstanbul Ortaköy’deki Kumpirciler Çarşısı’nda geçen pazartesi gecesi çökme meydana geldi.

16 kumpir dükkânı zarar gördü. Çökmenin ardından dükkânlar boşaltıldı, ağır hasarlılar yıkıldı. Yıkılan kumpircilerin hemen bitişiğinde İBB tarafından yürütülen atık su kanalı inşasında ortaya çıkan tarihi eserler nedeniyle çalışmalar durdu. Eserler için İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışmalara ara verilirken kurul üyelerinin tarihi yapıda inceleme yapması bekleniyor.

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