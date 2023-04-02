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‘Kumpir’ iyi geldi

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#İzmir#Buca Ortaokulu#Kumpir
‘Kumpir’ iyi geldi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Büyük depremlerin ardından nakillerini İzmir’deki Buca Ortaokulu’na aldıran öğrenciler, yeni hayatlarına “Kumpir”in yardımıyla alışıyor.

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Sahibi tarafından sokağa bırakılan terrier cinsi köpekle depremzede 28 öğrencinin yolları, okul bahçesinde kesişti. Bir görevli tarafından farkedilen ve gözünden yaralı olan Kumpir, tedavisinin ardından okulun bir bireyi oldu. Kumpir, öğrencilerle derse giriyor, kantinden görevlinin kaynattığı kemikleri alıyor, teneffüse çıkıyor. Öğrenciler de sevimli köpeğin hem bakımını üstleniyor hem de onunla oyunlar oynuyor. 

TERAPİ GİBİ

Kumpir’in özelikle depremzede öğrencilerin yeni bir şehre alışma sürecinde önemli katkısının olduğunu belirten Müdür Hakan Özel şunları söyledi:“Okul idaresi ve öğretmenler tarafından öğrencilerin en iyi şekilde adaptasyonunu sağlamak için psikososyal alanda çalışmalar yürütüldü. Bu açıdan bakıma ihtiyacı olan bir sokak hayvanı sahiplenildi. Kumpir özellikle depremzede öğrencilerimize çok iyi geldi.”  

 

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#İzmir#Buca Ortaokulu#Kumpir

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