‘Kumpasın nedeni milli projeler’

Savcı, “Sanık 56 kişinin ortak özelliği, Silahlı Kuvvetler’in milli projelerinde görev almalarıydı” dedi. İddianamede, sanık hâkim ve savcıların kumpastaki rolleri ve hukuksuzlukları şöyle anlatıldı:

- Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun lehine deliller dikkate alınmadı. Evindeki CD’de çocuk pornosu bulunduğu iddia edildi ve TSK’dan atıldı. Karslıoğlu göreve 7 yıl sonra kumpas ortaya çıkınca dönebildi.

- Örgüt lideri olarak anılan İbrahim Sezer, diğer şüphelilerden sadece birini tanıyordu. Buna rağmen suç unsuru içermeyen 1000 civarı telefon görüşmesi dosyayı kabarık göstermek amacıyla dava klasörlerine koyuldu.

- 100’e yakın adreste hukuka aykırı arama ve el koyma işlemi yaptırıldı.

- Tanıklar dinlenmedi. Aramalara katılan polislerin tanık olarak dinlenmesi talepleri kabul edilmedi, mahkemeye çağrılmadı.

- Sahteliklerinin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla USB ve CD’lerin üzerindeki parmak izlerinin kime ait olduğunun tespit edilmesi talepleri reddedildi.

YARGITAY’DA YARGILANACAKLAR

İddianamede, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu yazılan sanıklar Fikret Seçen, Celal Kara, Metin Özçelik, Mehmet Ekinci, Birol Bilen ve Mehmet Uğurlu’nun ‘bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri ile hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duyguları ile hareket ettikleri, anılan silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda dava açıp, yargılama yaparak karar verdikleri’ belirtildi. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler, Yargıtay’daki ilgili ceza dairesinde yargılanacak.