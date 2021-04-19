Kumpas mağduru emekli albay koronadan öldü

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cengiz Köylü’nün koronavirüsten hayatını kaybettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Silivri Cezaevi’nde koğuş arkadaşı olan Mehmet Ali Çelebi, “Acı kaybımız... Cezaevinde koğuş arkadaşım, ağabeyim, kumpaslara beraber direndiğimiz Cengiz Köylü komutanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum” paylaşımında bulundu.FETÖ/PDY’nin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yargılanan emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, 2007 yılında, FETÖ’nün TSK içindeki örgüt şemasını gösteren bir CD’nin kendilerine ulaştığını, Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen bu CD’nin daha sonra kaybolduğunu söylemişti.

KUMPASIN KİTABINI YAZDI

Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, bu olaydan sonra ‘Karargâh Evleri’nin askeri sorumlusu olduğu’ iddiasıyla 2009’da gözaltına alınmış, sonrasında Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında da tutuklu yargılanmıştı. Kumpas davalarında 5.5 yıl cezaevinde kalan Cengiz Köylü, “Ergenekon’dan Balyoz’a Asrın İftirası” adlı kitabı da kaleme almıştı.

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