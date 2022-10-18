Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kumpas davasında ‘Affetmiyorum’ dilekçesi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Türkşen#Ali Fuat Yılmazer#Yurt Atayün
Kumpas davasında ‘Affetmiyorum’ dilekçesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Poyrazköy, Kafes, Amirallere Suikast ve ÇYDD-ÇEV soruşturmalarında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 68 polisin yargılandığı davada müşteki olarak yer alan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, dilekçe vererek şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında dosyaya eklenen Türkşen’in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

BU DAVANIN ŞEHİTLERİ VAR

“Bu davanın şehitleri var: Türkan Saylan, Ali Tatar Sadettin Doğan... Bu komployu kuranlardan öncelikle onlar adına şikâyetçiyiz. Onların hak ve hukukunu korumak için buradayız. Onların tek suçu bu ülkeyi sevmek, kendini ona adamak, milletine hizmet etmek ve gerekirse canını vermek düsturu ile hareket etmeleriydi. Hepsine teker teker kıydılar. Vicdanları körelmiş birer cani gibi aziz hatıralarını yok etmek için uğraştılar. Ama ülkenin vatanseverleri onlara sahip çıktı, bağırlarına bastı. Bugün bir kez daha ifade ediyorum ki mahkemeniz önünde bu kişilerden şikâyetçiyim. Türkan Saylan adına, Ali Tatar adına, Sadettin Doğan adına şikâyetçiyim. Bu caniliğin sorumlularını, masumlara kıyanları unutmuyorum, barışmıyorum, affetmiyorum, helalleşmiyorum.”

Haberin Devamı

DİLEKÇEDEKİ O İSİMLER

TÜRKAN SAYLAN: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) yönelik soruşturma kapsamında 13 Nisan 2009’da evi basıldı. ÇYDD bürolarına da baskın yapıldı. Kanser tedavisi gören Saylan, operasyondan bir ay sonra 18 Mayıs 2009’da yaşamını yitirdi.

ALİ TATAR: Amirallere Suikast soruşturması kapsamında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılması üzerine intihar etti. Ölümünden sonra amirallere suikast iddiasıyla tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı belirlendi.

SADETTİN DOĞAN: 1996’da Yunanistan’a karşı Ege’de gerçekleştirilen Kardak operasyonuna katıldı. Poyrazköy davasının sanıkları arasında yer alan Doğan, 2009’da emekli oldu. Doğan, Somali’de THY Güvenlik Şefi olarak görev yaparken Mayıs 2014’te silahlı saldırıyla öldürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Türkşen#Ali Fuat Yılmazer#Yurt Atayün

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve