Kumpas davasında ‘Affetmiyorum’ dilekçesi

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İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında dosyaya eklenen Türkşen’in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

BU DAVANIN ŞEHİTLERİ VAR

“Bu davanın şehitleri var: Türkan Saylan, Ali Tatar Sadettin Doğan... Bu komployu kuranlardan öncelikle onlar adına şikâyetçiyiz. Onların hak ve hukukunu korumak için buradayız. Onların tek suçu bu ülkeyi sevmek, kendini ona adamak, milletine hizmet etmek ve gerekirse canını vermek düsturu ile hareket etmeleriydi. Hepsine teker teker kıydılar. Vicdanları körelmiş birer cani gibi aziz hatıralarını yok etmek için uğraştılar. Ama ülkenin vatanseverleri onlara sahip çıktı, bağırlarına bastı. Bugün bir kez daha ifade ediyorum ki mahkemeniz önünde bu kişilerden şikâyetçiyim. Türkan Saylan adına, Ali Tatar adına, Sadettin Doğan adına şikâyetçiyim. Bu caniliğin sorumlularını, masumlara kıyanları unutmuyorum, barışmıyorum, affetmiyorum, helalleşmiyorum.”

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DİLEKÇEDEKİ O İSİMLER

TÜRKAN SAYLAN: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) yönelik soruşturma kapsamında 13 Nisan 2009’da evi basıldı. ÇYDD bürolarına da baskın yapıldı. Kanser tedavisi gören Saylan, operasyondan bir ay sonra 18 Mayıs 2009’da yaşamını yitirdi.

ALİ TATAR: Amirallere Suikast soruşturması kapsamında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılması üzerine intihar etti. Ölümünden sonra amirallere suikast iddiasıyla tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı belirlendi.

SADETTİN DOĞAN: 1996’da Yunanistan’a karşı Ege’de gerçekleştirilen Kardak operasyonuna katıldı. Poyrazköy davasının sanıkları arasında yer alan Doğan, 2009’da emekli oldu. Doğan, Somali’de THY Güvenlik Şefi olarak görev yaparken Mayıs 2014’te silahlı saldırıyla öldürüldü.