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Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 3 yerde aynı andaki orman yangınları masum değil

#Antalya#Kumluca#Orman Yangını
Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 3 yerde aynı andaki orman yangınları masum değil

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün gece eş zamanlı 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınları hakkında bilgi veren Kaymakam Uğur Kolsuz, "Yaşanan olayın basit ve masum bir olay olmadığı görülüyor" dedi.

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Kumluca'da dün saat 22.30 sıralarında Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde aynı anda çıkan orman yangınları, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangınlar hakkında bilgi veren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Dün akşam ilçemizin Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde eş zamanlı olarak 3 ayrı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek kısa zamanda söndürülmüştür. Yaşanan olayın basit ve masum bir olay olmadığı görülmektedir" diye konuştu.

İlçede akşam saatlerinde nemli ve serin hava olması nedeniyle alevlerin büyümeden söndürüldüğüne değinen Kaymakam Kolsuz, "Jandarma ekiplerimiz detaylı bir şekilde inceleme yapıyor. Bu yangınlar yaz mevsiminde olsaydı, daha çok alan yanar, belki de yerleşim alanlarımıza sıçrayabilirdi. Dün akşam bölgemize nemli ve serin bir hava hakimdi. Rüzgar yoktu" dedi.

Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 3 yerde aynı andaki orman yangınları masum değil

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AĞACIN ÇEVRESİNDEKİ ALEVLER

Güzören Mahallesi'nde yangın söndürme çalışması yapan ekipler, bir ağacın çevresini saran alevlerin, yangının çıkış anında yaşandığını anlattı. Daire şeklinde ağacı çevreleyen ateşlerin havanın nemli ve rüzgarsız olması nedeniyle kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. Havanın rüzgarlı olması halinde yangının çıkış noktasında alevin üçgen şeklinde hızla yayılma riski oluşturduğu ifade edildi.

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#Antalya#Kumluca#Orman Yangını

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