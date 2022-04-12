‘Kumkapı’da tecavüze uğradım’

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Geçen cumartesi gecesi İstanbul Fatih’teki Kumkapı sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar, yerde yarı çıplak halde hareketsiz şekilde yatan bir kadın görüp polise ihbar etti. Yerde yatan kadında yaralandığına yönelik bir iz yoktu. Burada yapılan kontrolün ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adının Kristina Suchilina olduğu belirlenen 21 yaşındaki kadının Rusya vatandaşı olduğu belirlendi. Turist olarak İstanbul’a geldiğini belirten Suchilina, Emniyet’te verdiği ifadede, “Bir kişi bana saldırarak tecavüz etti” dedi. Polis ekipleri bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.