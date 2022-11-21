Kumkapı'da komşu restoran çalışanlarının kavgası kamerada

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Fatih Kumkapı'da geçen cumartesi gecesi komşu restoranların çalışanları bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyeler havada uçuştu. Kavganın devamında taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açarken silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görülüyor.