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Kumkapı'da Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı! Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

#İstanbul#Kumkapı#Taksici

İstanbul'da Kumkapı'ya geldiği taksiden inmeye yanaşmayan, parasını vermediği taksici tarafından zorla araçtan indirilen Brezilyalı turist Manoel Orfanaki Le Senechel (31), ortalığı birbirine kattı. Alkollü olduğu ileri sürülen turistin eşyalarını çevredeki dükkanlara fırlatması üzerine esnaftan dayak yediği de iddia edildi. Turistin taşkınlık yaptığı için rezervasyonunun bitmesinin ardından kaldığı otele tekrar kabul edilmediği öğrenildi. Turistin taksici tarafından araçtan indirilmesi ve çantasından çıkardığı eşyalarını fırlatması kameraya yansıdı.

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İki gün önce saat 00.30 sıralarında Brezilyalı turist Manoel Orfanaki Le Senechel, Aksaray'da Mustafa Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Alkollü olduğu öne sürülen Brezilyalı turist, defalarca sormasına rağmen taksiciye gideceği yeri söylemedi. Mustafa Y. bunun üzerine turisti polis merkezine götürdü. Polis de kendisiyle konuşarak turistin Kumkapı Muhsine Hatun Mahallesi'nde kaldığı otelin ismini öğrendi. Bunun üzerine taksici Mustafa Y., Brezilyalı turisti otelin önüne getirdi. Parasının olmadığını söyleyen turist, önce indiği taksiye tekrar bindi. Eşyalarını indirip kenara koyan taksici, arka koltukta oturup inmemekte direnen turisti zorla araçtan indirdi. Taksici bir süre sonra parasını alamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Kumkapıda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

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Yolda bir süre oturan Brezilyalı turist, çantasındaki eşyaları çıkarıp etrafa atmaya başladı. Eşyalarını dükkanlara doğru fırlatınca esnaftan dayak da yedi. Seslerden rahatsız olan binadaki bir kişinin Brezilyalı turistin üzerine su döktüğü de ileri sürüldü. Brezilyalı Senechel, bir süre taşkınlık yaptığı sokaktan ayrıldı.

Kumkapıda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

KALDIĞI OTELDE DE TAŞKINLIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Manoel Ofranaki Le Senechel'in, taşkınlık yaptığı için rezervasyonunun bitmesinin ardından kaldığı otele tekrar kabul edilmediği öğrenildi.

Kumkapıda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

"KAFASI YERİNDE DEĞİL GİBİYDİ"

Olanları gördüğünü dile getiren Abdulhekim Eren, "Turist parasının olmadığını, taksiciye para veremeyeceğini söyledi. Taksici de onu dışarıya attı. Taksici atınca bu adam bir daha taksiye bindi. Kafası güzeldi herhalde. Sağa sola ayakkabılarını fırlattı, çantalarını attı. Bağırıp çağırdı, kafası yerinde değil gibiydi" dedi.

Kumkapıda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

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O ANLAR GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Manoel Ofranaki Le Senechel'in taksiden inmemekte direnmesi ve taksicinin kendisini sürükleyerek dışarı atması cep telefonu kamerasına yansırken, çantadan çıkardığı eşyalarını etrafa atması ve birine sarılıp konuşması güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kumkapıda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Eşyalarını dükkanlara fırlattı, esnaf darp etti

 

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#İstanbul#Kumkapı#Taksici

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