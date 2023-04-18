Kümesteki tavukları çalan kadınlar kamerada

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki petshopta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kadın, Ali Yılmaz'a ait petshop dükkanının yan tarafındaki kümese duvardan atlayarak girdi. Şüpheliler, çevreyi kontrol ettikten sonra kümesteki 11 tavuğu tek tek çıkarıp, yanlarında getirdikleri karton kutulara koydu.

Tavukları alırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, tavukları koydukları kutularla duvardan atlayıp, uzaklaştı. İş yeri sahibi Ali Yılmaz, sabah geldiğinde durumu fark ederek, polise haber verdi. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

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Ali Yılmaz, petshop dükkanının yanında beslediği tavukların tamamının çalındığını söyleyerek, "Hayvanlarımız değerliydi, severdik bütün mahallenin maskotuydu. Böyle olması üzücü oldu. Toplam 11 tane tavuğumuz vardı, hepsini almışlar. Maddi değeri 2 bin 500 lira; ama manevi değeri çok yüksekti. Mahalleliye köy hayatı yaşatırlardı burada. Burası mahalle arası olduğundan başımıza böyle bir iş geleceğini düşünmemiştik" dedi.