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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Kümeste toprağa gömülü bulunan silahlarla ilgili 2 tutuklama

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Kümeste toprağa gömülü bulunan silahlarla ilgili 2 tutuklama
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kümeste toprağa gömülü silahlar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek'te kaçakçılık yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; kümesin içinde toprağa gömülü halde uzun namlulu piyade tüfeği ile 2 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait 5 şarjör, 162 mermi ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden F.A. ve İ.H.K., sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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