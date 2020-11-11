Kümeste toprağa gömülü bulunan silahlarla ilgili 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek'te kaçakçılık yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; kümesin içinde toprağa gömülü halde uzun namlulu piyade tüfeği ile 2 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait 5 şarjör, 162 mermi ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden F.A. ve İ.H.K., sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.