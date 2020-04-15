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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu

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Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
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DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, tavuk kümesinde elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında, 12 bin tavuk telef oldu.

Gümüşova’ya bağlı Adaköy Köyü’nde, Levent Köroğlu'na ait tavuk kümesinde, elektrik tesisatı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Gümaşova, Çilimli, Cumayeri ve Düzce itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında kümeste bulunan 12 bin yumurta tavuğu yanarak, telef oldu. Yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

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