Kümese kapatılan kazlara şartlı tahliye

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BALIKESİR Erdek’te yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş’in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları 11 yılda 30’a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanların CİMER’e şikâyette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

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16 Temmuz’da kazların durumunu gündeme taşımıştık.

1 AY KÜMESTE KALDILAR

Cezai işlem uygulanmaması için 1 ay önce kümese kapatılan kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edilirken, yapılan haberlerin ardından kümesteki kazlara ‘şartlı tahliye’ geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi.

‘HER GELEN ONLARI SORUYOR’

Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş’in ilk işi, 1 aydan beri kümeste kapalı olan kazları, bahçeye salmak oldu. Başak Keşniş, “Yine denize giremiyorlar ama şimdilik bu bile güzel bir haber. Hayvanlar en azından yürüyüş yapabilecek, ayakları açılacak. Burada suları var zaten, içine giriyorlar, içiyorlar, seviniyorlar. Çok fazla insan sevindi zaten. Yani o şikâyet eden kişinin de bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Öyle toplu bir şikâyetten bahsedilmiyor. Bir kişiye karşı bütün mahalle neredeyse ayağa kalktı. Her gelen soruyordu. Yemeklerini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Şimdi bıraktığımızı görenler yine seviniyorlar” diye konuştu.