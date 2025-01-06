Kumburgaz’ın müsilaj ‘manzarası’

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Yer yer yoğunlaşan müsilaj görüntüleri Cantürk tarafından sualtında kamera ile kaydedildi. Görüntüler, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında oluşan üzücü manzaraları akıllara getirdi. Önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul dahil toplam 7 ile müsilaj konusunda uyarıda bulunulmuş, söz konusu çevre afetinin tekrarlanmaması için ileri arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması gerekliliği vurgulanmıştı.

Cafer Cantürk, “Denize ilk girdiğimde yerde bir tabaka fark ettim bunu ilk başta yosun tabakası gibi algıladım ama daha sonra ilerledikçe suyun içinde olayın çok farklı boyutlarda olduğunu düşünmeye başladım. Yüksek miktarda müsilaj olduğunu fark ettim. Bu mevsimlerde bu kadar çok müsilaj olmadığını söylemişlerdi daha önce dalanlar. Çok üzüldüm gerçekten” dedi.