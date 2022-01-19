Kumaş deposunda yangın paniği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruzYunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz#Yunanistan
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Michy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyorMichy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyor#Beşiktaş
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
HABERLERGündem Haberleri

Kumaş deposunda yangın paniği

#Yangın#Kumaş Deposu#Kocaeli
Kumaş deposunda yangın paniği

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri kilolarca kumaşı depodan çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Haberin Devamı

Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun elektrik panosunda yangın çıktı. Panodan yükselen alevler, kısa sürede kumaşlara da sirayet etti. Depodaki kumaşlar kısa sürede alevlere teslim oldu. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kumaş deposunda yangın paniği

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına yardım eden 2 depo görevlisi dumandan etkilendi. Hemen ambulanslara alınan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Kumaş deposunda yangın paniği

Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri, kumaşları dışarıya çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Kucaklanarak dışarıya taşınan kumaşlara su sıkılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrasında depoda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Kumaş Deposu#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19