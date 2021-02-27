Kumarhaneye dönüştürülen eve baskın! 14 kişiye ceza yağdı

Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'nde Ö.B isimli kişiye ait müstakil tek katlı evde kumar oynatıldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Baskında, evde bulunan A.G., M.Ş.A., İ.A., Ş.S., B.P., B.P., A.G., S.P., E.D., H.P., D.U., U.K. ve N.N.'nin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada masa üzerinde 6 bin 255 lira para ile 2 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

14 KİŞİYE TOPLAMDA 48 BİN 566 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Kumar oynayan 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı bin 336 liradan toplam 17 bin 368 lira, sosyal mesafe kuralına uyulmadıkları gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 469 liradan kumar oynatmak için yer temin eden Ö.B.'de dahil olmak üzere 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira para cezası verildi.

Ayrıca yapılan aramada Ö.B. isimli şahsa ait olan ruhsatsız av tüfeğine el konularak ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 944 lira ceza kesildi.

Kumar oynayan ve oynatan 14 kişiye toplamda 66 bin 878 lira para cezası uygulandı.