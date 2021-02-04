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Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Kumarhaneye çevrilen dükkan bodrumundaki 23 kişiye, 93 bin lira ceza

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Kumarhaneye çevrilen dükkan bodrumundaki 23 kişiye, 93 bin lira ceza
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KARAMAN'da, boş dükkanın bodrum katını kumarhaneye çeviren A.E., polis operasyonuyla yakalandı. A.E. hakkında adli işlem başlatılırken, içeride kumar oynadığı belirtilen 23 kişiye toplam 93 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kumarhaneye çevrilen dükkan bodrumundaki 23 kişiye, 93 bin lira ceza
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de boş dükkanın bodrum katında kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine iş yerini takibe alan polis, şüpheliler içeri girip, kumar oynadığı sırada operasyon düzenledi. İçeride bulunan 23 kişi hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatılırken, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplam 93 bin 150 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi A.E. de gözaltına alındı. A.E. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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