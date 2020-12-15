Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kumar ve Ahlak Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesinin Hacıkaplanlar ve Kınıklı Mahalleleri’nde 2 evde kumar oynandığını tespit etti. Evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda; 150 lira, para olarak kullanılan oyun pulları ve oyun kağıtları ele geçirildi. Evler mühürlenirken, 29 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 114 bin 625 lira ceza kesildi.