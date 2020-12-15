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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

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Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 2 eve polis ekiplerince yapılan baskında, 29 kişiye toplam 114 bin 625 lira ceza uygulandı.

Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kumar ve Ahlak Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesinin Hacıkaplanlar ve Kınıklı Mahalleleri’nde 2 evde kumar oynandığını tespit etti. Evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda; 150 lira, para olarak kullanılan oyun pulları ve oyun kağıtları ele geçirildi. Evler mühürlenirken, 29 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 114 bin 625 lira ceza kesildi.

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