Kumarda da aşkta da davada da kaybetti

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Eskişehir’de Beyza A. ile Ömer A. 2022 yılında evlendi. Genç kadın, kısa bir süre sonra kocasının kumar bağımlısı olduğunu, bu nedenle çok sayıda kişiye borcu olduğunu fark etti. Beyza A., eşinin kumar borçlarını kapatmak için birçok kez bankadan kredi çekti, nakit avans kullandı. Ömer A. 2022 yılı Kasım ayından eşine tefeciden para aldığını söyleyerek, düğünden takılan 2 bileziği sonradan yerine koymak üzere istedi. Genç kadın, eşinin sürekli para, altın istemesinden kuşkulandığı için bileziklerini vermek istemedi. Ancak koca, “Seni de öldürürler” diyerek, bıçağı beline dayadı, “Vermezsen kendimi öldürürüm” şeklinde eşine baskı yaptı. Bunun üzerine genç kadın bilezikleri eşine vermek zorunda kaldı.

TAKILARI GİZLECE SATTI

İddialara göre, Ömer A.’nın kumar alışkanlığını bırakmadığı için 2023 yılının Ocak ayında, eşine düğünde takılan bilezikleri ve altın kolyesini gizlice alıp sattı. Beyza A., bir hafta sonra bu durumu fark ederek, eşine takılarının akıbetini sordu. Koca, kendisine engel olamadığını, kumar oynamaya devam ettiğini, altınları bu yüzden sattığını itiraf etti. Eşinin yalanlarına ve borçlarına dayanamaz hale gelmesi üzerine Beyza A., avukatı Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla Eskişehir 6. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, boşanma davası açtı, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Beyza A.’nın boşanmak istediğini söylemesi ve işlemlere başlaması üzerine Ömer A.’nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Davalı Ömer A. da avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde bankadan çekilen krediler ve bozdurulan takılar için, “birbirlerinin rızası” olduğu savunmasına yer verildi.

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‘ALTINLARI DA İADE ET’

Mahkeme, “davalı kocanın kumar oynadığı, bu nedenle borçlar yaptığı, davacıdan, ailesinden ve etrafından sürekli borç para istediğinin anlaşıldığı, yalan söyleme huyu olduğu ve evlilik birliği içeresinde intihara teşebbüs ettiği, evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğu” tespitinde bulundu. Mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme kusurlu bulunan kocanın 150 bin TL tazminat ödemesine de hükmetti. Mahkeme koca Ömer A.’nın kumar borçları için alıp sattığı ziynet eşyaları için de dikkat çekici bir karar vererek, 1 adet set takımı, bilezik, tek taş yüzük, 8 adet çeyrek altın, 9 adet gram altın, 1 adet tuğralı kolyenin aynen iadesine hükmetti.